Пермский архитектор предложил радикально изменить стройку театра

Архитектор предложил реконструировать старое здание, а не строить новое Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермский архитектор Игорь Луговой нашел способ, как можно в два раза сэкономить на строительстве театра оперы и балета: властям нужно отказаться от строительства новой сцены театра и реконструировать старое здание. Об этом Луговой написал на своей странице в соцсетях.

«Стоимость строительства нового театра оперы и балета в Перми оценивается от 15 до 20 млрд рублей. Надо отказаться от строительства второго театра, а сосредоточить все усилия на реконструкции существующего театра. Реконструкция должна занять не более трех лет и не более 10 млрд рублей. В нынешних экономических условиях это реально и возможно», — написал архитектор.

Луговой пояснил, что в рамках реконструкции здания необходимо увеличить сцену до габаритов, которые требуются по нормам для сцен театра оперы и балета. Также нужно увеличить зрительный зал и встроить новый комплекс артистических, репетиционных, декорационных, костюмерных, бутафорских, служебных и административных помещений. Для сравнения архитектор привел стоимость реконструкции старых зданий мировых театров: полная реконструкция всемирно известного оперного театра La Scala в Милане с увеличением сцены в три раза стоила 7,2 млрд рублей. А реконструкция театра La Fenice в Венеции обошлась в 10,8 млрд рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что строительство новой сцены оперного театра в Перми оценили в 15-20 млрд рублей. Об этом губернатор Дмитрий Махонин заявил на встрече с прессой.

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