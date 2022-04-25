25 апреля 2022

Строительство новой сцены Пермской оперы подорожало на пять млрд

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Старые здания Перми., пермский, оперный театр
Пермский оперный театр ждет новой сцены Фото:

Стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета оценивается на сегодняшний день до 20 млрд рублей. Такие цифры на встрече с прессой озвучил глава Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. Ранее звучала сумма около 15 млрд.

«Боюсь напугать цифрами, но это больше, чем предполагалось: в сегодняшних ценах примерно от 15 до 20 млрд рублей», — сообщил Махонин. По его словам, когда проект пройдет согласование Госэкспертизы, то власти будут доказывать необходимость его реализации и изыскивать средства.

В конце 2021 года губернатор уже признавался, что не знает, где взять денег на строительство новой сцены театра оперы и балета. На тот момент стоимость строительства составляла 15 млрд рублей. Ранее срок завершения ее строительства был перенесен на 2026 год.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на пермский telegram-канал «Большая П».

Стоимость строительства новой сцены Пермского театра оперы и балета оценивается на сегодняшний день до 20 млрд рублей. Такие цифры на встрече с прессой озвучил глава Пермского края Дмитрий Махонин, передает корреспондент URA.RU. Ранее звучала сумма около 15 млрд. «Боюсь напугать цифрами, но это больше, чем предполагалось: в сегодняшних ценах примерно от 15 до 20 млрд рублей», — сообщил Махонин. По его словам, когда проект пройдет согласование Госэкспертизы, то власти будут доказывать необходимость его реализации и изыскивать средства. В конце 2021 года губернатор уже признавался, что не знает, где взять денег на строительство новой сцены театра оперы и балета. На тот момент стоимость строительства составляла 15 млрд рублей. Ранее срок завершения ее строительства был перенесен на 2026 год.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...