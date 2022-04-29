Кадыров описал лидера, который «спасет Украину»

Рамзан Кадыров считает, что Украину спасет сильный лидер Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украину может спасти от полного уничтожения только сильный и дальновидный лидер, как первый президент Чечни Ахмат Кадыров или президент РФ Владимир Путин. С таким заявлением выступил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Именно такого лидера сейчас не хватает Украине. И меня искренне удивляет, что среди 44-миллионного населения нет ни одного достойного кандидата, который бы не позволил Западу и Европе использовать украинский народ в качестве пушечного мяса против России», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

По его словам, от полного уничтожения Чечню в свое время спас только Ахмат Кадыров. Благодаря ему и Путину удалось «выбраться из жерл военной мясорубки, которую крутила зловещая заокеанская рука», считает Кадыров. Глава Чечни выразил надежду, что украинцы одумаются и вернут контроль над страной. Если они этого не сделают, то проблему решит российский президент, считает глава Чечни.

Россия начала спецоперацию на Украине в конце февраля. Путин заявлял, что целями стали демилитаризация и денацификация, а не оккупация страны. По его словам, РФ также помогает жителям Донбасса. Россия предотвратила готовящееся наступление на Донбасс со стороны Украины, сообщали в Минобороны РФ. Ранее Кадыров заявил, что на Украине скоро начнется «конкретная» спецоперация и Россия добьется больших результатов, передает «Дни.ру».

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