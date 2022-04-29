Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило работу

Консульство прекратило оказывать услуги в Санкт-Петербурге Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Вход на территорию учреждения закрыт.

«У консульства безлюдно, калитка закрыта, рядом стоят два автомобиля с петербургскими и консульскими номерами. Пост охраны работает в обычном режиме», — передает корреспондент РИА «Новости».

В дипмиссии ранее информировали, что консульские услуги будут оказываться до 29 апреля. Последующие операции будут осуществлять в консульстве Эстонии в Москве. Также 29 апреля прекратило оказывать консульские услуги петербургское консульство Латвии.