Генконсульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило работу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Председатель совета директоров ПАО «Газпром» Виктор Зубков посетил Сафакулевский район. Курган, депутат, чиновник, документы, дипломат, папка с документами
Консульство прекратило оказывать услуги в Санкт-Петербурге Фото:

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Вход на территорию учреждения закрыт.

«У консульства безлюдно, калитка закрыта, рядом стоят два автомобиля с петербургскими и консульскими номерами. Пост охраны работает в обычном режиме», — передает корреспондент РИА «Новости».

В дипмиссии ранее информировали, что консульские услуги будут оказываться до 29 апреля. Последующие операции будут осуществлять в консульстве Эстонии в Москве. Также 29 апреля прекратило оказывать консульские услуги петербургское консульство Латвии.

Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU.

Генеральное консульство Эстонии в Санкт-Петербурге прекратило работу. Вход на территорию учреждения закрыт. «У консульства безлюдно, калитка закрыта, рядом стоят два автомобиля с петербургскими и консульскими номерами. Пост охраны работает в обычном режиме», — передает корреспондент РИА «Новости». В дипмиссии ранее информировали, что консульские услуги будут оказываться до 29 апреля. Последующие операции будут осуществлять в консульстве Эстонии в Москве. Также 29 апреля прекратило оказывать консульские услуги петербургское консульство Латвии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...