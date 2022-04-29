Путин на заседании Совбеза поднял вопрос об Афганистане

29 апреля 2022 в 16:22 Размер текста - 17 +

Путин решил обсудить события в Афганистане с членами Совбеза РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин поднял вопрос о событиях в Афганистане на фоне специальной операции на Украине. Этой темы глава государства коснулся во время заседания Совета безопасности РФ. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Сегодня займемся обсуждением этого вопроса, применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе», — сказал президент. Он также отметил, что в центре внимания, с точки зрения безопасности, по прежнему остаются события, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса и спецоперацией на Украине. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что ее основными целями является помощь жителям народных республик Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин поднял вопрос о событиях в Афганистане на фоне специальной операции на Украине. Этой темы глава государства коснулся во время заседания Совета безопасности РФ. Трансляция мероприятия велась на телеканале «Россия 24». «Сегодня займемся обсуждением этого вопроса, применительно к событиям в Афганистане и вообще в этом регионе», — сказал президент. Он также отметил, что в центре внимания, с точки зрения безопасности, по прежнему остаются события, связанные с оказанием помощи жителям Донбасса и спецоперацией на Украине. Спецоперация на Украине проводится с 24 февраля 2022 года по приказу президента РФ Владимира Путина. Глава государства отмечал, что ее основными целями является помощь жителям народных республик Донбасса, страдающим от многолетнего геноцида киевских властей, а также денацификация и демилитаризация Украины.