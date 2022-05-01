Диетолог Калинчев заявил об опасности употребления тунца

02 мая 2022 в 09:02 Размер текста - 17 +

В тунце может содержаться ртуть и натрий в высокой концентрации Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Тунец может быть опасен для здоровья из-за высокой концентрации ртути, которая содержится в этой рыбе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Тунец живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме», — объяснил Алексей Калинчев. Диетолог рассказал о другой опасности этой рыбы. «Консервированный тунец еще вреден высоким содержанием натрия. Его не стоит употреблять гипертоникам, так как есть риск артериальной гипертензии», — отметил эксперт. По его словам, это достаточно дешевая и не жирная еда, но при таких рисках о пользе данного продукта говорить не стоит. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день тунца в 2016 году, чтобы привлечь внимание к необходимости оздоровления Мирового океана. Празднование этого дня установлено на 2 мая. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Тунец может быть опасен для здоровья из-за высокой концентрации ртути, которая содержится в этой рыбе. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев. «Тунец может содержать очень высокую концентрацию ртути, поэтому в США беременным он противопоказан. Мы не можем быть уверены, что эту рыбу проверили на содержание этого элемента. Концентрация ртути в тунце может быть в 10 тысяч раз выше, чем в среде его обитания. Употребление этой рыбы может привести к проблемам со здоровьем. Тунец живет долго, поэтому успевает накопить опасные элементы в своем организме», — объяснил Алексей Калинчев. Диетолог рассказал о другой опасности этой рыбы. «Консервированный тунец еще вреден высоким содержанием натрия. Его не стоит употреблять гипертоникам, так как есть риск артериальной гипертензии», — отметил эксперт. По его словам, это достаточно дешевая и не жирная еда, но при таких рисках о пользе данного продукта говорить не стоит. Генеральная Ассамблея ООН провозгласила Всемирный день тунца в 2016 году, чтобы привлечь внимание к необходимости оздоровления Мирового океана. Празднование этого дня установлено на 2 мая.