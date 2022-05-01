В Курской области обрушилась часть железнодорожного моста

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Виды города. Пермь, жд стрелка, запасный путь
Причины ЧП выясняются (фото из архива) Фото:

В Курской области на железной дороге Суджа—Сосновый Бор произошло частичное обрушение моста. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работают спецслужбы, устанавливаются причины ЧП. Данная железнодорожная ветка применялась для отправки товарных составов.

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В Курской области на железной дороге Суджа—Сосновый Бор произошло частичное обрушение моста. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт. «Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — написал глава региона в своем telegram-канале. Он уточнил, что на месте работают спецслужбы, устанавливаются причины ЧП. Данная железнодорожная ветка применялась для отправки товарных составов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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