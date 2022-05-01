В Курской области обрушилась часть железнодорожного моста

Причины ЧП выясняются (фото из архива) Фото: Сергей Русанов © URA.RU

В Курской области на железной дороге Суджа—Сосновый Бор произошло частичное обрушение моста. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Сегодня, примерно в 11 часов 20 минут, на 67-м километре железной дороги Суджа—Сосновый Бор было обнаружено частичное обрушение конструкций моста. Пострадавших нет. Жизни и здоровью граждан ничто не угрожает», — написал глава региона в своем telegram-канале.

Он уточнил, что на месте работают спецслужбы, устанавливаются причины ЧП. Данная железнодорожная ветка применялась для отправки товарных составов.