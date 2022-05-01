Трамп обвинил Путина в «неуважении» к властям США

02 мая 2022 в 06:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин не уважает власти США, говоря о ядерном оружии, заявил Дональд Трамп Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российское руководство проявляет «неуважение» к американским властям, используя ядерное оружие в своей риторике. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Небраска. «Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — передает слова Дональда Трампа РИА «Новости». Он отметил, что в это же время США возглавляет президент Джо Байден, который «понятия не имеет, что происходит». Трамп также напомнил о том, как Байден «жал руку» воздуху после публичного выступления. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной. Тем временем США сделали первый шаг для того, чтобы ввести свои войска на Украину. Американцы раскритиковали Байдена из-за его поддержки Украины. В Белом доме попросили снизить накал риторики о ядерной войне, передает телеканал 360. Лавров заявил, что Россия всегда прилагала усилия для недопущения ядерной войны, пишет RT. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Российское руководство проявляет «неуважение» к американским властям, используя ядерное оружие в своей риторике. Об этом заявил бывший президент США Дональд Трамп, выступая на митинге в штате Небраска. «Никто никогда не говорил о ядерном оружии, вы не должны о нем говорить, это запретное слово, поскольку оно слишком разрушительно. [Президент России Владимир Путин] же говорит о нем постоянно, потому что он не уважает наше лидерство», — передает слова Дональда Трампа РИА «Новости». Он отметил, что в это же время США возглавляет президент Джо Байден, который «понятия не имеет, что происходит». Трамп также напомнил о том, как Байден «жал руку» воздуху после публичного выступления. Ранее сообщалось, что глава МИД РФ Сергей Лавров назвал угрозу ядерной войны реальной. Тем временем США сделали первый шаг для того, чтобы ввести свои войска на Украину. Американцы раскритиковали Байдена из-за его поддержки Украины. В Белом доме попросили снизить накал риторики о ядерной войне, передает телеканал 360. Лавров заявил, что Россия всегда прилагала усилия для недопущения ядерной войны, пишет RT.