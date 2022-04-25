Лавров заявил о реальной угрозе ядерной войны

26 апреля 2022 в 01:13 Размер текста - 17 +

Риски ядерной войны весьма существенны, считает Лавров Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, готовых искусственно раздувать эту угрозу. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, заявление «ядерной пятерки» о недопустимости такой войны является принципиальной позицией для российской стороны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, <…> когда действительно риски [ядерной войны] весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал лавров в эфире «Первого канала». В начале января лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана. Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. После начала спецоперации на Донбассе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Риски ядерной войны сейчас весьма существенны, нельзя недооценивать эту опасность, однако есть много желающих, готовых искусственно раздувать эту угрозу. С таким заявлением выступил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, заявление «ядерной пятерки» о недопустимости такой войны является принципиальной позицией для российской стороны. «Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, <…> когда действительно риски [ядерной войны] весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать», — сказал лавров в эфире «Первого канала». В начале января лидеры пяти ядерных держав: Китая, России, США, Великобритании и Франции опубликовали заявление о том, что они считают своей первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием. По этой информации, ядерная война никогда не должна быть развязана. Оружие должно служить в оборонительных целях — для сдерживания агрессии и предотвращения военных действий. После начала спецоперации на Донбассе генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявлял, что ядерная война с Россией исключена, несмотря на то, что НАТО поддерживает Украину.