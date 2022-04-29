Американцы поддержали предложение об отставке президента Байдена Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Американцы раскритиковали решение президента США Джо Байдена выделить дополнительное финансирование на военную помощь Украине. Так они поддержали предложение телеведущего Такера Карлсона отстранить американского лидера от должности ввиду недееспособности. Об этом журналист заявил в эфире телеканала Fox News.

«Кто-нибудь вспомнит про 25-ю поправку [поправка к Конституции США, которая дает возможность отстранить президента от должности ввиду его недееспособности]? Так продолжаться не может. Мы находимся на грани ядерного конфликта — со страной, которая угрожает применить против нас ядерное оружие. И мы рассчитываем, что у этого человека достаточно навыков мелкой моторики, чтобы не дать нам всем погибнуть», — сказал Карлсон. Журналист, ссылаясь на данные американских СМИ, отметил, что из-за многочисленных поставок вооружения США, Америка сама ощутила его нехватку. «В случае серьезного конфликта боеприпасов окажется недостаточно», — заявил Карлсон.

Обычные жители Америки также выразили недовольство предложениями Байдена о выделении дополнительного бюджета на военное обеспечение Вооруженных сил Украины. «33 миллиарда? Господи, Джо, вот бы ты так же хорошо заботился об американских гражданах!», — написал Scotty.

Комментаторы возмутились лицемерием президента по отношению к собственным гражданам. Так, например, пользователь Gene C Clark напомнил: «А между тем мы не можем найти 6 миллиардов долларов на строительство стены на нашей собственной южной границе».

Другие жители Штатов обвиняют американского лидера в преследовании личной выгоды. «Мы обязаны защищать Украину, потому что она долгое время была одним из основных источников дополнительных доходов адски коррумпированной семейки Байдена», — написал Janos Skorzeny.

Ранее Джо Байден обратился к конгрессу с просьбой дополнительно выделить 33 миллиарда долларов на военную помощь Украине, из которых 20 миллиардов он предлагает направить на закупку вооружения и снаряжения для ВСУ. США и страны Евросоюза поставляют оружие и военную технику на Украину с начала спецоперации РФ.

Президент РФ Владимир Путин отмечал, что спецоперация проводится вынужденно. Минобороны РФ в подтверждение этому приводили оригиналы рассекреченных шифротелеграмм нацгвардии Украины, из которых следует, что ВСУ должны были начать боевые действия на Донбассе в марте 2022 года.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам