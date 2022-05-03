Жители Лесобазы заметили, что во дворах стало много мертвых голубей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители самого криминального района Тюмени Лесобаза заметили во дворах большое количество мертвых голубей. Пост с информацией был опубликован в группе «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте».

«На Лесобазе, недалеко от дома по улице Камчатская, 26 валяются мертвые голуби. На лапах есть номера. Может, кто-нибудь знает, что это значит?» — поинтересовался анонимный автор.

Тюменцы в комментариях стали предполагать, откуда взялись птицы, и что могут означать номера на лапах. «Видно, что голуби не дикие, а декоративные. Кольца на лапках это как, свидетельство рождении, одевают на породистых голубей. Они скорей всего из ближайшей голубятни. Не могу сказать, что послужило причиной смерти, возможно от голода», — написала Екатерина Костина.

«Владельцы кольцуют так своих. Номер видимо регистрация голубятника», — предположила Лена Вайхель.

Среди жителей Тюмени нашлись и те, кому стало жалко птиц. «Беленькие. Им бы еще на свадьбах летать и летать. А нумерованные значит хозяйские. Видно же, что не беспризорные пацаны», — прокомментировал пост Валентин Николаев. Также тюменцы просят власти навести порядок во дворе, потому что рядом бегают дети.

Фото: группа «ЧС Тюмень» в социальной сети «ВКонтакте»