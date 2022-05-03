В деле экс-главы скандального фонда ЯНАО нашли новые преступления

Экс-директор ФЖС Виктор Калашников обвиняется в получении взяток, мошенничестве и растрате Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

Экс-главу «Фонда жилищного строительства ЯНАО» (ФЖС) Виктора Калашникова, ранее осужденного за хищение средств фонда, обвинили в новых преступлениях. Как сообщает окружное СУ СКР, к прежним эпизодам добавились получение взяток, растрата и мошенничество.

«Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего руководителя некоммерческой организации „Фонд жилищного строительства ЯНАО“. Мужчина обвиняется в том, что он организовал совершение преступлений по факту растраты, дачи взятки, мошенничестве, использование должностных полномочий вопреки законным интересам организации», — говорится в сообщении ведомства.

Калашников до назначения на пост директора ФЖС, являлся руководителем учрежденной им же ООО «Ямалстройгрупп», которую он начал использовать для совершения преступлений. Между компанией и ГКУ «Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО» были заключены контракты на строительство животноводческого комплекса в поселке Аксарка и детского сада в Лабытнанги. Это причинило бюджету ущерб в размере 105 млн рублей.

Также Калашников обвиняется в мошенничестве: он передал в залог банку права фонда на строящиеся объекты, фактически заморозив строительство более 20 жилых домов в Харпе, Панаевске и Уренгое и причинив ущерб бюджету округа на 619 млн рублей. Кроме того, с целью сокрытия активов Калашников оформил имущество на подконтрольные юридические фирмы, которые инициировали процедуру банкротства. В настоящее время вся цепочка установлена, имущество, стоимость которого превысила миллиард рублей, арестовано.

Преступления выявлены во взаимодействии с управлением экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по ЯНАО, прокуратурой ЯНАО и РУ ФСБ России по Тюменской области. Помимо этого в отношении экс-главы дирекции капстроительства ЯНАО находящегося в международном розыске, уголовное дело выделено в отдельное производство.

Ранее URA.RU сообщало, что Салехардский суд признал виновным экс-директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова в хищении 60 млн рублей из бюджета. Бывшего чиновника приговорили к семи годам колонии. А также что в отношении директора фирмы «Ямалстройгрупп» были заведены новые уголовные дела по факту дачи взятки.

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