Жители ЯНАО получают микрозаймы чаще других россиян

Микрофинансовые организации охотно выдают микрозаймы ямальцам
Жителям Ямала чаще других в стране одобряют микрозаймы. Об этом говорится в данных исследования компании «Займер».
«Микрофинансовые компании, по данным за сентябрь, чаще одобряют займы жителям Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа», — приводит данные «Займера» ТАСС. Доля одобряемых микрозаймов в ЯНАО составляет 76%.
Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале в три раза выросло число просрочек по ипотечному кредитованию. Задолженность за шесть месяцев составила 648 миллионов рублей.
