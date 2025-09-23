23 сентября 2025

Жители ЯНАО получают микрозаймы чаще других россиян

Ямальцам одобряют 76% заявок по микрокредитам
Жителям Ямала чаще других в стране одобряют микрозаймы. Об этом говорится в данных исследования компании «Займер».

«Микрофинансовые компании, по данным за сентябрь, чаще одобряют займы жителям Якутии и Ямало-Ненецкого автономного округа», — приводит данные «Займера» ТАСС. Доля одобряемых микрозаймов в ЯНАО составляет 76%.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале в три раза выросло число просрочек по ипотечному кредитованию. Задолженность за шесть месяцев составила 648 миллионов рублей.

