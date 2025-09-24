В южных аэропортах России задержаны десятки рейсов

В южных аэропортах России — Сочи, Геленджика и Волгоград — задержаны десятки рейсов из-за временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов, введенных для обеспечения безопасности полетов на фоне атак ВСУ. Информация взята с онлайн-табло аэропортов.
В Сочи задержаны 29 рейсов на вылет и более десятка на прилет; в Волгограде — семь рейсов, включая отмены; в Геленджике — два на прилет. Экипажи, авиационные диспетчеры и сотрудники аэропортовых служб предприняли весь необходимый комплекс мер для гарантирования безопасности полетов, что остается их главным приоритетом.
В аэропортах Сочи, Геленджика и Волгограда отменены ограничения на прием и вылет воздушных судов, информирует Росавиация. Как уточняется в сообщении, ранее введенные меры предосторожности были направлены на обеспечение безопасности полетов. В период действия ограничений семь воздушных судов, следовавших в Сочи, были направлены на запасные аэродромы.
Ранее сообщалось, что в целях обеспечения безопасности полетов в пяти российских аэропортах — Сочи, Геленджике, Самаре (Курумоч), Волгограде и Саратове (Гагарин) — были введены временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Подобные меры затронули также аэропорты Волгограда и Саратова, где в настоящее время прием и выпуск рейсов приостановлены.
