Топ-менеджер из ЯНАО обвиняется во многомиллионной взятке

Миллионы рублей должны были пойти на строительство детского сада Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Салехарде на директора скандальной фирмы «Ямалстройгрупп» завели новые уголовные дела. Ему вменяют еще одну взятку и хищение на сумму 59 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по ЯНАО.

«Руководитель ООО „Ямалстройгрупп“ заключил контракт с ГКУ „Дирекция капитального строительства и инвестиций ЯНАО“ на выполнение строительно-монтажных работ и сдачу в эксплуатацию детского сада в Лабытнанги, достоверно зная, что поставленное оборудование не соответствует условиям этого контракта. Руководитель похитил денежные средства в общей сумме более 59 млн рублей, причинив тем самым ГКУ „ДКСиИ ЯНАО“ материальный ущерб», — пишет пресс-служба СК.

По данным следствия, в период с ноября 2014 по декабрь 2015 года подозреваемый через посредников передал более 4 млн рублей взятки директору ГКУ «ДКСиИ ЯНАО» и подарил дом с земельным участком, стоимостью более 8 млн рублей. В ответ директор ГКУ согласовывал стоимость оборудования, которое поставлял «Ямалстройгрупп» на строительство животноводческого комплекса в поселке Аксарка. В отношении руководителя ГКУ возбуждены уголовные дела по факту получения взятки в особо крупном размере.

Следствие установило посредников, через которых передавались взятки. На трех виновных возбудили уголовные дела за посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере.

Компания «Ямалстройгрупп» находилась на стадии банкротства и в ноябре 2020 года была ликвидирована. Ранее URA.RU сообщало, что главу «Ямалстройгрупп» подозревают в даче взятки в размере более 13 млн рублей.