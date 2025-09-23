«Отельный бизнес для души»: кто такой председатель Совета судей Момотов которому грозит тюрьма

Генеральная прокуратура подала иск против председателя Совета судей Виктора Момотова. Согласно ему, председатель суда сформировал активы на стоимость более 9 миллиардов рублей, а перед назначением на должность переписал их на свою мать и сменил ей фамилию.
Отмечается, что Момотов мог быть связан с ОПГ и вести отельный бизнес. В случае доказанной вины, ему будет грозить 18 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кто такой Виктор Момотов и подробности предъявленного ему иска — в материале URA.RU.
Иск Момотову за ведение бизнеса
Генпрокурор России Игорь Краснов инициировал иск к Момотову, который был подан в суд 23 сентября. Согласно иску, председатель Совета участвовал в предпринимательской деятельности, а именно гостиничном бизнесе на территории семи регионов страны — Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Калининградской областей, а также на территории Москвы. Делал он это несмотря на запрет для госслужащих.
Момотов сформировал активы, рыночной стоимостью более 9 миллиардов рублей. Он объединился с Андреем Марченко, владельцем сети отелей Marton и организовал свой бизнес, согласно данным Генеральной прокуратуры. Также, согласно иску, он мог быть связан с организаторами ОПГ «Покровские» Олегом Чебановым и Андреем Коровайко.
Также, согласно иску, Момотов, перед назначением, переписал активы на свою мать, а позже сменил ей фамилию. Информацию из иска приводит ТАСС.
Помимо этого, Момотова и соответчика по иску Марченко обвиняют в неуплате налогов на сумму не менее полумиллиарда рублей. Около существует запрос на обращение 80 нежилых зданий в доход государства. А также планируется изъять активы председателя Совета. Об этом сообщает Lenta.ru. В случае доказанной вины, Виктору Момотову грозит 18 лет лишения свободы в колонии строго режима.
Биография Виктора Момотова
Виктор Момотов родился 30 мая 1961 года в поселке Гирей Кавказского района Краснодарского края. Окончил Краснодарский техникум электронного приборостроения с отличием, после чего начал преподавательскую деятельность на кафедре теории и истории государства и права. В дальнейшем получил звание профессора и с 1997 года возглавлял данную кафедру. В 2007 году был назначен деканом юридического факультета Кубанского государственного университета.
В 2010 году Момотов был назначен судьей Верховного суда Российской Федерации и вошел в состав Судебной коллегии по гражданским делам. В 2013 году занял пост секретаря Пленума Верховного суда, а в 2019 году вошел в состав Президиума Верховного суда РФ. Об этом сообщали в «КП-Кубань».
