Виктора Калашникова взяли под стражу в зале суда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коррупционные скандалы на Ямале

В Салехарде суд признал виновным экс-директора Фонда жилищного строительства ЯНАО Виктора Калашникова в хищении 60 млн рублей из бюджета. Бывшего чиновника приговорили к семи годам колонии. Об этом URA.RU сообщили источники в политических кругах, информацию подтвердили в прокуратуре ЯНАО.

Решением Салехардского горсуда Калашников осужден по уголовной статье о растрате имущества с использованием служебного положения. «Суд назначил Калашникову наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 800 тысяч рублей», — сказали URA.RU в пресс-службе прокуратуры. Также с бывшего управленца решено взыскать 60 млн рублей. Под стражу его взяли прямо в зале суда.

Вместе с Калашниковым осужден экс-директор компании «Ямалгазспецстрой-Жилье» Сергей Курчевский. Его признали виновным по статье о пособничестве в растрате чужого имущества. Курчевский, по данным инсайдера агентства, полностью признал свою вину и содействовал следствию. Суд оштрафовал его на 400 тысяч рублей и приговорил к условному лишению свободы на пять лет.

Получить комментарий представителей Калашникова URA.RU не удалось. Адвокат Ирина Маркова, представлявшая интересы осужденного в суде, отказалась от общения с журналистом.

Четыре уголовных дела по фактам хищения Калашниковым бюджетных средств были возбуждены в сентябре 2018 года. Тогда же экс-чиновника задержали в Курганской области, недалеко от границы с Казахстаном. Ему было предъявлено обвинение по статьям УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные в особо крупном размере» и «Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия».

Суд установил, что Калашников был в сговоре со своим приятелем Курчевским, когда Фонд жилстроительства ЯНАО заключал контракты на возведение многоэтажек в поселке Харп. Фирма Курчевского «Ямалгазспецстрой-Жилье» получила из бюджета 60 млн рублей, но дома так и не были построены. Кроме того, через своих родственников Калашников контролировал целую сеть строительных компаний Ямала. Он владеет несколькими крупными объектами в Тюмени, а в Болгарии экс-управленцу принадлежит недвижимость стоимостью 4 млн евро.