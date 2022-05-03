Самый бедный депутат курганской облдумы разбогател на сотни тысяч

Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов заработал 437,7 тыс. рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Декларационная кампания

Депутат Курганской областной думы Сергей Федотов за год стал богаче на 325 тыс. рублей. За 2021 год он заработал 437,7 тыс. рублей. Декларации парламентариев и их супругов размещены на сайте облдумы.

«Федотов Сергей Николаевич — 437 796 рублей. Индивидуальная собственность — квартира (62,3 кв.м)», — указано в опубликованной декларации. За 2020 год доход депутата составил 112 847 рублей. За год рост доходов областного парламентария составил 324 949 рублей.

Супруга депутата задекларировала 641 812 рублей дохода. Она владеет третью квартиры площадью 32,8 кв. м.

По итогам 2020 года Федотов задекларировал менее 113 тысяч рублей дохода. Это было ниже прожиточного минимума в регионе. Ранее URA.RU сообщало, что единственный миллиардер в составе курганской облдумы Дмитрий Ильтяков разбогател на 92 миллиона рублей. За прошлый год он заработал 1,66 млрд рублей.