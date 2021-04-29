29 апреля 2021

Депутат курганской облдумы заработал меньше прожиточного минимума

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Городская избирательная комиссия Курган, федотов сергей
В 2020 году доход депутата Сергея Федотова составил менее 113 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Депутат Курганской облдумы Сергей Федотов по итогам 2020 года задекларировал менее 113 тысяч рублей дохода, что ниже прожиточного минимума в регионе. Декларации депутатов опубликованы на сайте облдумы.

За 2020 год, доход Федотова составил 112 847 рублей 57 копеек. 11 февраля величину прожиточного минимума на душу населения в регионе установили на уровне 10 696 рублей в месяц, а у депутата он был равен 9 404 рублям в месяц. Федотов стал депутатом облдумы в 2020 году, и в открытых данных нет информации о его доходе за 2019 год.

Супруга Федотова за 2020 год задекларировала 386 764 рублей 63 копейки дохода. У депутата в собственности находится квартира площадью 62,3 кв. м. Его супруге принадлежит треть доли в квартире площадью 32,8 кв. м.

Ранее URA.RU сообщало, что по итогам 2020 года Дмитрий Ильтяков стал единственным депутатом курганской облдумы, чей доход превысил миллиард рублей. Он задекларировал 1,57 млрд рублей дохода.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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