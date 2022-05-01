Единственный миллиардер в курганской облдуме стал богаче

Депутат курганской облдумы Дмитрий Ильтяков задекларировал больше миллиарда рублей дохода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской областной думы Дмитрий Ильтяков за прошлый год заработал 1,66 млрд рублей. Это на 92 миллиона больше, чем в 2020 году. Декларации опубликованы на официальном сайте регионального парламента. Ранее сообщалось, что Ильтяков является единственным миллиардером в составе курганской облдумы.

«Ильтяков Дмитрий Владимирович -1 663 455 332 рублей. С учетом доходов от продажи имущества, доходов от предпринимательской деятельности с иного места работы», — указано в декларации. В 2020 году его доход составил 1,571 млрд руб.

Ильтякову принадлежат 26 земельных участков, пять жилых домов, три квартиры, здание склада и офиса, железнодорожный тупик, трансформаторная подстанция, мясоперерабатывающий цех, пристрой к нему, холодильник для хранения мяса площадью почти три тысячи кв. м и два здания. В собственности у депутата облдумы находятся 41 легковой и 50 грузовых автомобилей, мотовездеход и 43 иных транспортных средства.

Супруга депутата за прошлый год задекларировала доход в 125 793 рубля. Ей принадлежит земельный участок площадью 1252 кв. м., жилой дом и доля в квартире. Только у одного из четверых несовершеннолетних детей депутата был зафиксирован доход. Сумма составила 16 230 рублей.

URA.RU сообщало, что Дмитрий Ильтяков стал единственным депутатом Курганской областной думы, который по итогам 2020 года задекларировал больше миллиарда рублей дохода. В 2019 году депутатов с таким состоянием было двое.

Ранее стало известно, что его брат, депутат Государственной Думы Александр Ильтяков за год стал богаче на 200 тысяч рублей. За прошлый год его доходы составили 5,9 млн рублей.

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