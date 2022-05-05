05 мая 2022
04 мая 2022

Житель ЯНАО пытался убить знакомую гвоздодером

© Служба новостей «URA.RU»
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Житель поселка Тазовсий предстанет перед судом за попытку убийства Фото:

Житель поселка Тазовский (Тазовский район, ЯНАО) попытался убить женщину гвоздодером. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и была своевременно доставлена в больницу.

«В поселке Тазовский в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес 26-летней женщине не менее 6 ударов металлическим гвоздодером по голове, причинив ей открытую черепно-мозговую травму. Однако свой преступный умысел, направленный на убийство сожительницы обвиняемый не смог довести до конца», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также обвиняемый в ходе предварительного следствия был помещен под стражу. В ближайшее время житель поселка Тазовский предстанет перед судом.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда задушил молодую девушку, а затем поджог квартиру, чтобы скрыть преступление. В ходе расследования выяснилось, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.

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Житель поселка Тазовский (Тазовский район, ЯНАО) попытался убить женщину гвоздодером. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и была своевременно доставлена в больницу. «В поселке Тазовский в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес 26-летней женщине не менее 6 ударов металлическим гвоздодером по голове, причинив ей открытую черепно-мозговую травму. Однако свой преступный умысел, направленный на убийство сожительницы обвиняемый не смог довести до конца», — говорится в сообщении ведомства. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также обвиняемый в ходе предварительного следствия был помещен под стражу. В ближайшее время житель поселка Тазовский предстанет перед судом. Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда задушил молодую девушку, а затем поджог квартиру, чтобы скрыть преступление. В ходе расследования выяснилось, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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