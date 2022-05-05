Житель ЯНАО пытался убить знакомую гвоздодером

Житель поселка Тазовсий предстанет перед судом за попытку убийства Фото: Анна Майорова © URA.RU

Житель поселка Тазовский (Тазовский район, ЯНАО) попытался убить женщину гвоздодером. Как сообщается на сайте СУ СКР по ЯНАО, потерпевшая получила открытую черепно-мозговую травму и была своевременно доставлена в больницу.

«В поселке Тазовский в ночное время обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры нанес 26-летней женщине не менее 6 ударов металлическим гвоздодером по голове, причинив ей открытую черепно-мозговую травму. Однако свой преступный умысел, направленный на убийство сожительницы обвиняемый не смог довести до конца», — говорится в сообщении ведомства.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по факту убийства, а также обвиняемый в ходе предварительного следствия был помещен под стражу. В ближайшее время житель поселка Тазовский предстанет перед судом.

Ранее URA.RU сообщало, что житель Салехарда задушил молодую девушку, а затем поджог квартиру, чтобы скрыть преступление. В ходе расследования выяснилось, что мужчина недавно освободился из мест лишения свободы.