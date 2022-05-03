СКР: пожаром в Салехарде пытались скрыть убийство

Обвиняемый был помещен под стражу за убийство девушки и поджог квартиры Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Девушка, труп которой был обнаружен спасателями в ходе тушения пожара в Салехарде в доме на улице Зои Космодемьянской на прошлой неделе, была убита. Как сообщает управление СКР по ЯНАО, обвиняемый задушил свою знакомую, а затем поджог квартиру, чтобы скрыть преступление.

«Накануне пожара погибшая совместно с гостем — салехардцем, недавно освободившимся из мест лишения свободы, распивала спиртные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт. Задушив потерпевшую, обвиняемый совершил поджог квартиры, с целью сокрытия следов преступления, однако был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома», — говорится в сообщении.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его было возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Салехарде (ЯНАО) в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. Для тушения пожара было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России.