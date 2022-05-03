03 мая 2022
02 мая 2022
01 мая 2022
30 апреля 2022
29 апреля 2022

СКР: пожаром в Салехарде пытались скрыть убийство

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт
Обвиняемый был помещен под стражу за убийство девушки и поджог квартиры Фото:

Девушка, труп которой был обнаружен спасателями в ходе тушения пожара в Салехарде в доме на улице Зои Космодемьянской на прошлой неделе, была убита. Как сообщает управление СКР по ЯНАО, обвиняемый задушил свою знакомую, а затем поджог квартиру, чтобы скрыть преступление.

«Накануне пожара погибшая совместно с гостем — салехардцем, недавно освободившимся из мест лишения свободы, распивала спиртные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт. Задушив потерпевшую, обвиняемый совершил поджог квартиры, с целью сокрытия следов преступления, однако был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома», — говорится в сообщении.

Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его было возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления.

Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Салехарде (ЯНАО) в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. Для тушения пожара было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России.

Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Округ белых ночей».

Девушка, труп которой был обнаружен спасателями в ходе тушения пожара в Салехарде в доме на улице Зои Космодемьянской на прошлой неделе, была убита. Как сообщает управление СКР по ЯНАО, обвиняемый задушил свою знакомую, а затем поджог квартиру, чтобы скрыть преступление. «Накануне пожара погибшая совместно с гостем — салехардцем, недавно освободившимся из мест лишения свободы, распивала спиртные напитки. В ходе общения между ними возник конфликт. Задушив потерпевшую, обвиняемый совершил поджог квартиры, с целью сокрытия следов преступления, однако был задержан сотрудниками полиции в подъезде дома», — говорится в сообщении. Суд избрал в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу. В отношении его было возбуждено уголовное дело по факту убийства. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Ранее URA.RU сообщало, что 30 апреля в Салехарде (ЯНАО) в результате пожара погибла женщина 1995 года рождения. Для тушения пожара было задействовано 16 человек личного состава и 4 единицы спецтехники МЧС России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...