МИД РФ: переговоры России и Украины находятся в стагнации

06 мая 2022 в 14:03 Размер текста - 17 +

В российском МИДе заявляют о нежелании украинской стороны продолжать переговоры Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации. Наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков. 4 мая президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что не видит перспективы для переговоров, а секретарь совета национальной безопасности и обороны [Алексей] Данилов вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией», — сказал Зайцев на брифинге, трансляция которого велась на сайте ведомства. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. В противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию, заявлял он. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Мирные переговоры между Россией и Украиной находятся в состоянии стагнации. Об этом заявил заместитель директора Департамента информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев. «Российско-украинские переговоры находятся в состоянии стагнации. Наиболее красноречиво о нежелании их продолжать говорят высказывания украинских политиков. 4 мая президент [Украины Владимир] Зеленский заявил, что не видит перспективы для переговоров, а секретарь совета национальной безопасности и обороны [Алексей] Данилов вообще отверг любую возможность мирного договора с Россией», — сказал Зайцев на брифинге, трансляция которого велась на сайте ведомства. Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Официальные лица России заявляли, что это было вынужденное решение. По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, начало спецоперации стало превентивным ударом. В противном случае на следующий день НАТО напало бы на эту территорию, заявлял он.