Скандальный спикер возглавила думу нового курганского округа

В новом курганском округе выбрали председателя думы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Татьяна Аргинбаева возглавила думу Звериноголовского муниципального округа (Курганская область). Информацию о новом председателе URA.RU сообщили в окружной думе. В 2020 году выборы спикера прошли со скандалом.

«Председатель — Татьяна Аргинбаева. Заместителя выберут на следующем заседании думы», — сообщили в думе муниципального округа.

URA.RU писало, что в 2020 году в думе Звериноголовского района выборы спикера проходили со скандалом. Тогда депутаты заявляли, что их заставили выбрать спикером бывшего директора школы Татьяну Аргинбаеву, которую уволили после забастовки учителей из-за зарплаты.

Выборы депутатов в окружную думу прошли 24 апреля. В состав звериноголовского парламента прошел учитель Владимир Кочеулов, который ранее выиграл суд из-за отстранения от работы.