05 мая 2022

Скандальный спикер возглавила думу нового курганского округа

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание областной думы. Курган , чиновница, совещание, документы, заседание, женские руки
В новом курганском округе выбрали председателя думы Фото:

Татьяна Аргинбаева возглавила думу Звериноголовского муниципального округа (Курганская область). Информацию о новом председателе URA.RU сообщили в окружной думе. В 2020 году выборы спикера прошли со скандалом.

«Председатель — Татьяна Аргинбаева. Заместителя выберут на следующем заседании думы», — сообщили в думе муниципального округа.

URA.RU писало, что в 2020 году в думе Звериноголовского района выборы спикера проходили со скандалом. Тогда депутаты заявляли, что их заставили выбрать спикером бывшего директора школы Татьяну Аргинбаеву, которую уволили после забастовки учителей из-за зарплаты.

Выборы депутатов в окружную думу прошли 24 апреля. В состав звериноголовского парламента прошел учитель Владимир Кочеулов, который ранее выиграл суд из-за отстранения от работы.

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Татьяна Аргинбаева возглавила думу Звериноголовского муниципального округа (Курганская область). Информацию о новом председателе URA.RU сообщили в окружной думе. В 2020 году выборы спикера прошли со скандалом. «Председатель — Татьяна Аргинбаева. Заместителя выберут на следующем заседании думы», — сообщили в думе муниципального округа. URA.RU писало, что в 2020 году в думе Звериноголовского района выборы спикера проходили со скандалом. Тогда депутаты заявляли, что их заставили выбрать спикером бывшего директора школы Татьяну Аргинбаеву, которую уволили после забастовки учителей из-за зарплаты. Выборы депутатов в окружную думу прошли 24 апреля. В состав звериноголовского парламента прошел учитель Владимир Кочеулов, который ранее выиграл суд из-за отстранения от работы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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