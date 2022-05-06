Фирма из ХМАО вынудила людей влезть в долги, чтобы уехать с вахты

Из-за невыплаты зарплаты компанией «РемСтройМастер» из ХМАО вахтовики, работающие в ЯНАО, вынуждены были занимать деньги, чтобы уехать домой. Об этом URA.RU рассказал один из работников компании, попросивший не называть фамилии, но представившийся Тимуром.
«Рядом с Новым Уренгоем участок находится в 130 километрах. Я в Астрахани живу, на занятые деньги добрался на самолете. Билет организация даже не оплатила. Там и машину не хотели предоставлять, чтобы эти 130 километров проехать» — сообщил сотрудник компании.
По словам мужчины, строительная фирма из Югры, обслуживающая месторождения «Газпрома», почти три месяца не платит рабочим деньги. Дело доходило до потасовок с руководством на участке. При этом Тимур заявляет, что представители фирмы даже не смогли предоставить автобусы для тех, кто хотел уехать с вахты самостоятельно. Связаться с компанией «РемСтройМастер» оперативно не удалось. По указанным в открытых источниках номерам телефона никто не ответил.
Как сообщало ранее URA.RU, в дело о невыплате заработной платы компанией «РемСтройМастер» уже вмешалась прокуратура. В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело. Им вменяют задолженность перед 220 работниками. Сумма долга более 125 миллионов рублей.
Из-за невыплаты зарплаты компанией «РемСтройМастер» из ХМАО вахтовики, работающие в ЯНАО, вынуждены были занимать деньги, чтобы уехать домой. Об этом URA.RU рассказал один из работников компании, попросивший не называть фамилии, но представившийся Тимуром. «Рядом с Новым Уренгоем участок находится в 130 километрах. Я в Астрахани живу, на занятые деньги добрался на самолете. Билет организация даже не оплатила. Там и машину не хотели предоставлять, чтобы эти 130 километров проехать» — сообщил сотрудник компании. По словам мужчины, строительная фирма из Югры, обслуживающая месторождения «Газпрома», почти три месяца не платит рабочим деньги. Дело доходило до потасовок с руководством на участке. При этом Тимур заявляет, что представители фирмы даже не смогли предоставить автобусы для тех, кто хотел уехать с вахты самостоятельно. Связаться с компанией «РемСтройМастер» оперативно не удалось. По указанным в открытых источниках номерам телефона никто не ответил. Как сообщало ранее URA.RU, в дело о невыплате заработной платы компанией «РемСтройМастер» уже вмешалась прокуратура. В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело. Им вменяют задолженность перед 220 работниками. Сумма долга более 125 миллионов рублей.