Фирма из ХМАО вынудила людей влезть в долги, чтобы уехать с вахты

06 мая 2022 в 21:34 Размер текста - 17 +

Вахтовиков наняла фирма, работающая на «Газпром» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Из-за невыплаты зарплаты компанией «РемСтройМастер» из ХМАО вахтовики, работающие в ЯНАО, вынуждены были занимать деньги, чтобы уехать домой. Об этом URA.RU рассказал один из работников компании, попросивший не называть фамилии, но представившийся Тимуром. «Рядом с Новым Уренгоем участок находится в 130 километрах. Я в Астрахани живу, на занятые деньги добрался на самолете. Билет организация даже не оплатила. Там и машину не хотели предоставлять, чтобы эти 130 километров проехать» — сообщил сотрудник компании. По словам мужчины, строительная фирма из Югры, обслуживающая месторождения «Газпрома», почти три месяца не платит рабочим деньги. Дело доходило до потасовок с руководством на участке. При этом Тимур заявляет, что представители фирмы даже не смогли предоставить автобусы для тех, кто хотел уехать с вахты самостоятельно. Связаться с компанией «РемСтройМастер» оперативно не удалось. По указанным в открытых источниках номерам телефона никто не ответил. Как сообщало ранее URA.RU, в дело о невыплате заработной платы компанией «РемСтройМастер» уже вмешалась прокуратура. В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело. Им вменяют задолженность перед 220 работниками. Сумма долга более 125 миллионов рублей. Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Из-за невыплаты зарплаты компанией «РемСтройМастер» из ХМАО вахтовики, работающие в ЯНАО, вынуждены были занимать деньги, чтобы уехать домой. Об этом URA.RU рассказал один из работников компании, попросивший не называть фамилии, но представившийся Тимуром. «Рядом с Новым Уренгоем участок находится в 130 километрах. Я в Астрахани живу, на занятые деньги добрался на самолете. Билет организация даже не оплатила. Там и машину не хотели предоставлять, чтобы эти 130 километров проехать» — сообщил сотрудник компании. По словам мужчины, строительная фирма из Югры, обслуживающая месторождения «Газпрома», почти три месяца не платит рабочим деньги. Дело доходило до потасовок с руководством на участке. При этом Тимур заявляет, что представители фирмы даже не смогли предоставить автобусы для тех, кто хотел уехать с вахты самостоятельно. Связаться с компанией «РемСтройМастер» оперативно не удалось. По указанным в открытых источниках номерам телефона никто не ответил. Как сообщало ранее URA.RU, в дело о невыплате заработной платы компанией «РемСтройМастер» уже вмешалась прокуратура. В отношении руководства фирмы возбуждено уголовное дело. Им вменяют задолженность перед 220 работниками. Сумма долга более 125 миллионов рублей.