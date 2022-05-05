05 мая 2022

На подрядчика «Газпрома» из ХМАО завели уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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В ХМАО на подрядчика компании «Газпром» и «Роснефть» завели уголовное дело Фото:

На руководство компании «РемСтройМастер», подрядчика ряда ведущих нефтегазовых компаний, завели уголовное дело из-за задолженности перед работниками на сумму в более чем 125 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 220 работниками организации с октября 2021 года по март 2022 года в размере свыше 125 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сказано в сообщении прокуратуры.

В отношении компании также были возбуждены административные дела, по результатам которых организация привлечена к штрафам. В адрес генерального директора «РемСтройМастер» было вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Среди партнеров компании указаны «Газпром» и «Роснефть».

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На руководство компании «РемСтройМастер», подрядчика ряда ведущих нефтегазовых компаний, завели уголовное дело из-за задолженности перед работниками на сумму в более чем 125 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО. «Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 220 работниками организации с октября 2021 года по март 2022 года в размере свыше 125 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сказано в сообщении прокуратуры. В отношении компании также были возбуждены административные дела, по результатам которых организация привлечена к штрафам. В адрес генерального директора «РемСтройМастер» было вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Среди партнеров компании указаны «Газпром» и «Роснефть».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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