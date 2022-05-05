На подрядчика «Газпрома» из ХМАО завели уголовное дело

В ХМАО на подрядчика компании «Газпром» и «Роснефть» завели уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

На руководство компании «РемСтройМастер», подрядчика ряда ведущих нефтегазовых компаний, завели уголовное дело из-за задолженности перед работниками на сумму в более чем 125 млн рублей. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

«Установлено, что предприятие имеет задолженность по выплате заработной платы перед 220 работниками организации с октября 2021 года по март 2022 года в размере свыше 125 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы)», — сказано в сообщении прокуратуры.

В отношении компании также были возбуждены административные дела, по результатам которых организация привлечена к штрафам. В адрес генерального директора «РемСтройМастер» было вынесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры. Среди партнеров компании указаны «Газпром» и «Роснефть».