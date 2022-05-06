Минэнерго РФ предложило компаниям ЯНАО экспортировать СПГ

Причиной изменения в законе стали логистические проблемы Фото: Андрей Гусельников © URA.RU

Министерство энергетики РФ предложило компаниям, которые добывают газ севернее 67 градуса северной широты, самостоятельно экспортировать СПГ (сжиженный природный газ). В число регионов, попавших под законопроект, входит и Ямало-Ненецкой автономный округ, соответствующий законопроект опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

«Пользователям недр будут предоставлены исключительные права на экспорт СПГ. Речь идет только о том энергоносителе, который добывается на суше, полностью или частично расположенной севернее 67 градуса северной широты», — говорится в пояснительной записке.

Причинами такого решения являются логистические проблемы. Такие месторождения находятся достаточно далеко от единой системы газоснабжения, поэтому продажа добытого там газа экономически выгодна только за счет производства СПГ.

В Ямало-Ненецком автономном округе существует суперпроект по производству сжиженного газа — «Ямал СПГ». Однако совладелец и председатель правления НОВАТЭК Леонид Михельсон рассказывал, что четвертая линия завода плохо работает из-за российского оборудования.