Из челябинского заказника попытались украсть землю

Полицейские составили акт о нарушении законодательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области поймали с поличным нарушителей, которые вывозили плодородную землю из Харлушевского заказника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства экологии региона, правонарушение выявили в середине майских праздников сотрудники подведомственной организации.

«В Харлушевском государственном заказнике работниками ОГУ „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ был выявлен факт нарушения режима особой охраны территории. При помощи экскаватора-погрузчика и автомобиля „КАМАЗ“ нарушители добывали плодородную почву и вывозили собранный грунт», — сообщили в минэкологии региона.

На момент фиксации нарушения экскаватор-погрузчик пытался все разровнять. На место происшествия были вызваны полицейские, они составили акт о нарушении природоохранного законодательства. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Плодородную землю вывозили на самосвале «КАМАЗ» Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области

В момент нарушения экскаватор-погрузчик пытался все разровнять Фото: пресс-служба министерства экологии Челябинской области