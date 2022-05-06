06 мая 2022

Из челябинского заказника попытались украсть землю

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, полицейские, полиция
Полицейские составили акт о нарушении законодательства, решается вопрос о возбуждении уголовного дела Фото:

В Челябинской области поймали с поличным нарушителей, которые вывозили плодородную землю из Харлушевского заказника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства экологии региона, правонарушение выявили в середине майских праздников сотрудники подведомственной организации.

«В Харлушевском государственном заказнике работниками ОГУ „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ был выявлен факт нарушения режима особой охраны территории. При помощи экскаватора-погрузчика и автомобиля „КАМАЗ“ нарушители добывали плодородную почву и вывозили собранный грунт», — сообщили в минэкологии региона.

На момент фиксации нарушения экскаватор-погрузчик пытался все разровнять. На место происшествия были вызваны полицейские, они составили акт о нарушении природоохранного законодательства. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Плодородную землю вывозили на самосвале «КАМАЗ»
Фото:
В момент нарушения экскаватор-погрузчик пытался все разровнять
Фото:

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В Челябинской области поймали с поличным нарушителей, которые вывозили плодородную землю из Харлушевского заказника. Как сообщили URA.RU в пресс-службе министерства экологии региона, правонарушение выявили в середине майских праздников сотрудники подведомственной организации. «В Харлушевском государственном заказнике работниками ОГУ „Особо охраняемые природные территории Челябинской области“ был выявлен факт нарушения режима особой охраны территории. При помощи экскаватора-погрузчика и автомобиля „КАМАЗ“ нарушители добывали плодородную почву и вывозили собранный грунт», — сообщили в минэкологии региона. На момент фиксации нарушения экскаватор-погрузчик пытался все разровнять. На место происшествия были вызваны полицейские, они составили акт о нарушении природоохранного законодательства. На данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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