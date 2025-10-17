Челябинцы осенью начали скупать запчасти для автомобилей

В Челябинске осенью 2025 года самыми популярными товарами стали запчасти для автомобилей и женская одежда. На них пришлось 12% и 7% покупок соответственно, сообщили в пресс-службе «Авито».
«В сентябре 2025 года самыми популярными товарами в Челябинске стали запчасти для автомобилей — на них пришлось 12%. На втором месте — женская одежда (7%), одежда для девочек (6%), стройматериалы (5,5%) и одежда для мальчиков (5%)», — сообщили в пресс-службе.
На третьем месте по интересу — мужская одежда (4%), шины, диски и колеса (3%), мобильные телефоны (2%), женская обувь (2%), аксессуары и комнатные растения (1,3%). В октябре п сравнению с сентябрем у челябинцев в 9,5 раз вырос интерес к садовым растениям, букетам (в 5,8 раза), а также комнатным растениям (в 4,7 раза).
