Участник теробороны: СБУ хочет похитить Поклонскую 07 мая 2022 в 22:52 Размер текста - 17 + За Поклонскую назначена награда Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Служба безопасности Украины (СБУ) собиралась похитить экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в ходе ее визита в Херсонскую область. Об этом сообщил задержанный член теробороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен. «На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела. И цель — доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда», — рассказал Горшков «Известиям». По его словам, некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в СБУ. Задержанный лично занимался проверкой списка адресов, где могла находиться Поклонская, и передавал эту информацию украинским силовикам. Ранее суд на Украине разрешил задержание Поклонской. Она проходит по делу о госизмене, передает телеканал 360. Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU . Служба безопасности Украины (СБУ) собиралась похитить экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в ходе ее визита в Херсонскую область. Об этом сообщил задержанный член теробороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен. «На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела. И цель — доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда», — рассказал Горшков «Известиям». По его словам, некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в СБУ. Задержанный лично занимался проверкой списка адресов, где могла находиться Поклонская, и передавал эту информацию украинским силовикам. Ранее суд на Украине разрешил задержание Поклонской. Она проходит по делу о госизмене, передает телеканал 360. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям