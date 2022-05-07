Участник теробороны: СБУ хочет похитить Поклонскую

Служба безопасности Украины (СБУ) собиралась похитить экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в ходе ее визита в Херсонскую область. Об этом сообщил задержанный член теробороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен.
«На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела. И цель — доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда», — рассказал Горшков «Известиям».
По его словам, некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в СБУ. Задержанный лично занимался проверкой списка адресов, где могла находиться Поклонская, и передавал эту информацию украинским силовикам.
Ранее суд на Украине разрешил задержание Поклонской. Она проходит по делу о госизмене, передает телеканал 360.
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