07 мая 2022

Участник теробороны: СБУ хочет похитить Поклонскую

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Торжественное заседание по случаю 297-ой годовщины образования Прокуратуры России. Москва, портрет, поклонская наталья
За Поклонскую назначена награда Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Служба безопасности Украины (СБУ) собиралась похитить экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в ходе ее визита в Херсонскую область. Об этом сообщил задержанный член теробороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен.

«На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела. И цель — доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда», — рассказал Горшков «Известиям».

По его словам, некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в СБУ. Задержанный лично занимался проверкой списка адресов, где могла находиться Поклонская, и передавал эту информацию украинским силовикам.

Ранее суд на Украине разрешил задержание Поклонской. Она проходит по делу о госизмене, передает телеканал 360.

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Служба безопасности Украины (СБУ) собиралась похитить экс-прокурора Крыма Наталью Поклонскую в ходе ее визита в Херсонскую область. Об этом сообщил задержанный член теробороны Украины Андрей Горшков по прозвищу Бэтмен. «На территории Украины против нее возбуждены уголовные дела. И цель — доставить ее на подконтрольную территорию Украины для суда», — рассказал Горшков «Известиям». По его словам, некий бизнесмен объявил за Поклонскую награду, если ее доставят в СБУ. Задержанный лично занимался проверкой списка адресов, где могла находиться Поклонская, и передавал эту информацию украинским силовикам. Ранее суд на Украине разрешил задержание Поклонской. Она проходит по делу о госизмене, передает телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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