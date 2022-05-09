Врач Хамицева назвала головную боль после еды опасным сигналом

10 мая 2022 в 05:03 Размер текста - 17 +

Если не обратиться с головной болью к врачу, есть риск развития опасных заболеваний Фото: Анна Майорова © URA.RU Головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева. «Чаще всего головная боль после приема пищи может быть связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы. Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью», — сказала Оксана Хамицева. По ее словам, причиной боли может быть состав еды. «Это может быть связано с аллергической реакцией на определенные продукты питания. Также головной болью мозг может реагировать на повышение в крови токсичных веществ, связанных с пищевыми добавками, которыми в нынешнее время обильно пичкают продукты питания», — добавила врач. Также такая боль может привести к опасным последствиям, отметила врач. «Частый прием обезболивающих препаратов от головной боли может привести к НПВП-ассоциированным заболеванием желудка. Это — гастрит, рефлюкс, эрозии, язвы. Если головная боль после еды связана с нарушением функции поджелудочной железы, то без своевременного обращения к эндокринологу и постановки верного диагноза, сахарный диабет может привести к необратимым последствиям», — подчеркнула эксперт. В качестве примера она привела повреждение почек, сосудов сердца, головного мозга, сетчатки глаза, повышение давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфаркт или инсульт, а также диабетическую кому. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Головная боль после еды может говорить о сахарном диабете, аллергии и реакции на токсические вещества. Об этом корреспонденту URA.RU рассказала терапевт Оксана Хамицева. «Чаще всего головная боль после приема пищи может быть связана с сахарным диабетом и другими нарушениями функции поджелудочной железы. Дело в том, что при нарушении выработки инсулина при приеме пищи сначала наступает резкая гипергликемия, то есть повышение сахара в крови, а затем наступает гипогликемия, его падение. Это приводит к энергетическому голоданию головного мозга, о чем он сигнализирует головной болью», — сказала Оксана Хамицева. По ее словам, причиной боли может быть состав еды. «Это может быть связано с аллергической реакцией на определенные продукты питания. Также головной болью мозг может реагировать на повышение в крови токсичных веществ, связанных с пищевыми добавками, которыми в нынешнее время обильно пичкают продукты питания», — добавила врач. Также такая боль может привести к опасным последствиям, отметила врач. «Частый прием обезболивающих препаратов от головной боли может привести к НПВП-ассоциированным заболеванием желудка. Это — гастрит, рефлюкс, эрозии, язвы. Если головная боль после еды связана с нарушением функции поджелудочной железы, то без своевременного обращения к эндокринологу и постановки верного диагноза, сахарный диабет может привести к необратимым последствиям», — подчеркнула эксперт. В качестве примера она привела повреждение почек, сосудов сердца, головного мозга, сетчатки глаза, повышение давления, заболевания желудочно-кишечного тракта, инфаркт или инсульт, а также диабетическую кому.