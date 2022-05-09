Полянский раскрыл планы Украины в ходе спецоперации

10 мая 2022 в 00:32 Размер текста - 17 +

На Украине планировали нанести удары по РФ, заявил Дмитрий Полянский Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Документы, которые мы обнаружили, свидетельства, которые мы получили в начале нашей специальной военной операции, со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины. Были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — сказал Полянский в эфире телеканала Sky News. Он считает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. По его мнению, такие сведения также подтверждают материалы генеральского состава Украины, которые тоже имеются в распоряжении российских военных. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года. Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Документы, найденные ВС РФ в ходе спецоперации на Украине, указывают на конкретные планы по нанесению удара по России с территории Украины. Об этом заявил первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. «Документы, которые мы обнаружили, свидетельства, которые мы получили в начале нашей специальной военной операции, со всей ясностью указывают на то, что были конкретные планы нанесения удара по России с территории Украины. Были также конкретные планы нанести удар по Донбассу», — сказал Полянский в эфире телеканала Sky News. Он считает, что НАТО ведет прокси-войну с Россией. По его мнению, такие сведения также подтверждают материалы генеральского состава Украины, которые тоже имеются в распоряжении российских военных. Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию на территории Украины. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что с помощью нее Россия предвосхитила украинскую атаку на Донбасс. Позже это подтвердили и в Министерстве обороны РФ. Ведомство представило оригиналы секретных шифротелеграмм Нацгвардии Украины, из которых следует, что украинские войска должны были начать боевые действия в Донбассе в марте 2022 года.