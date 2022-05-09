09 мая 2022
08 мая 2022
07 мая 2022

Спрос на пожарных в ХМАО вырос в два раза

© Служба новостей «URA.RU»
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Средняя зарплата огнеборца составляет чуть больше 36 тысяч рублей Фото:

Спрос на пожарных в Ханты-Мансийском автономном округе вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует исследование онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«Если в 2021 году за январь—май в Югре было открыто всего 24 вакансии для пожарных, то в 2022 году за этот же период работодатели разместили на hh.ru уже 48 подобных предложений о трудоустройстве. ХМАО находится на шестом месте среди регионов страны по количеству вакансий для пожарных (4%)», — отмечают в пресс-службе платформы.

Средняя зарплата пожарных в регионе составляет 36,1 тысячу рублей. Помимо заработной платы работодатели предлагают пожарным увеличенный отпуск, возмещение затрат на проезд, премии и дополнительные выплаты.

Ранее URA.RU рассказывал о ТОП-5 самых высокооплачиваемых работ в ХМАО. В список вошли стоматолог-хирург, врач-гериатр и начальник отдела в строительной сфере.

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Спрос на пожарных в Ханты-Мансийском автономном округе вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует исследование онлайн-платформы по поиску работы hh.ru. «Если в 2021 году за январь—май в Югре было открыто всего 24 вакансии для пожарных, то в 2022 году за этот же период работодатели разместили на hh.ru уже 48 подобных предложений о трудоустройстве. ХМАО находится на шестом месте среди регионов страны по количеству вакансий для пожарных (4%)», — отмечают в пресс-службе платформы. Средняя зарплата пожарных в регионе составляет 36,1 тысячу рублей. Помимо заработной платы работодатели предлагают пожарным увеличенный отпуск, возмещение затрат на проезд, премии и дополнительные выплаты. Ранее URA.RU рассказывал о ТОП-5 самых высокооплачиваемых работ в ХМАО. В список вошли стоматолог-хирург, врач-гериатр и начальник отдела в строительной сфере.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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