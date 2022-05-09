Спрос на пожарных в ХМАО вырос в два раза

Средняя зарплата огнеборца составляет чуть больше 36 тысяч рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Спрос на пожарных в Ханты-Мансийском автономном округе вырос в два раза по сравнению с предыдущим годом. Об этом свидетельствует исследование онлайн-платформы по поиску работы hh.ru.

«Если в 2021 году за январь—май в Югре было открыто всего 24 вакансии для пожарных, то в 2022 году за этот же период работодатели разместили на hh.ru уже 48 подобных предложений о трудоустройстве. ХМАО находится на шестом месте среди регионов страны по количеству вакансий для пожарных (4%)», — отмечают в пресс-службе платформы.

Средняя зарплата пожарных в регионе составляет 36,1 тысячу рублей. Помимо заработной платы работодатели предлагают пожарным увеличенный отпуск, возмещение затрат на проезд, премии и дополнительные выплаты.

Ранее URA.RU рассказывал о ТОП-5 самых высокооплачиваемых работ в ХМАО. В список вошли стоматолог-хирург, врач-гериатр и начальник отдела в строительной сфере.