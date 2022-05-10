Путин потребовал отчитаться о получении денег на тушение пожаров

Владимир Путин обсудил ситуацию с пожарами в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин потребовал от глав регионов отчитаться о получении денег на борьбу с пожарами. Об этом он заявил на экстренном совещании с губернаторами.

«Я хотел бы сегодня услышать, средства-то выделены? Вы их используете? И что мешает сегодня своевременно реагировать на возникновение очагов пожаров? Хотел бы еще раз подчеркнуть, все предложения субъектов были поддержаны, средства выделены. Исхожу из того, что все условия созданы. Если это не так, то скажите мне об этом», — заявил Владимир Путин, совещание транслируется на телеканале «Россия-24».

По его словам, именно губернаторы регионов должны обеспечивать тушение пожаров. Он призвал не замалчивать проблемы, если ситуация выходит из-под контроля. Президент РФ заявил, что нельзя допустить повторения ситуации 2021 года, когда лесные пожары были самыми продолжительными за последние годы, передает Life . Путин поручил при необходимости принять дополнительные меры для решения проблемы, пишет деловое издание «Взгляд».

Путин проводит совещание с представителями МЧС и губернаторами регионов, в которых бушуют пожары. Для этого президент отменил свой выходной. На встрече также присутствует глава Курганской области Вадим Шумков, в нескольких районах региона действует режим ЧС из-за возгораний.