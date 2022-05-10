Путин отменил выходной для решения экстренной ситуации в России

Президент РФ Владимир Путин созвал совещание с представителями МЧС и главами регионов, в которых бушуют пожары, несмотря на выходной день. Трансляция с совещания ведется на телеканале «Россия 24».
«Необходимо принять дополнительные решения по снятию остроты текущих проблем. Сейчас регионы борются с пожарами в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. Нужно принять профилактические меры, чтобы не допустить дальнейшее возникновение пожаров», — заявил Путин в ходе совещания.
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Президент РФ Владимир Путин созвал совещание с представителями МЧС и главами регионов, в которых бушуют пожары, несмотря на выходной день. Трансляция с совещания ведется на телеканале «Россия 24». «Необходимо принять дополнительные решения по снятию остроты текущих проблем. Сейчас регионы борются с пожарами в населенных пунктах. Причем значительный материальный ущерб уже очевиден. Нужно принять профилактические меры, чтобы не допустить дальнейшее возникновение пожаров», — заявил Путин в ходе совещания. На заседании, в частности, присутствует губернатор Курганской области Вадим Шумков. В нескольких районах Курганской области продолжает действовать режим ЧС, введенный в конце апреля из-за пожаров. 6 мая из-за лесного пожара из трех деревень и двух СНТ эвакуировали более 800 человек.