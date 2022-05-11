В МИД РФ рассказали о переговорах России и Украины

11 мая 2022 в 11:36 Размер текста - 17 +

Захарова рассказала, что переговоры продолжаются Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия и Украина продолжают переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Контакты осуществляются», — отметила Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия защищает жителей Донбасса, которые подвергались геноциду. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация, отмечал он. Россия и Украина провели на фоне этого серию приговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Но затем Киев нарушил это обещание, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Утро.ру». В конце апреля в Кремле сообщали, что обсуждение с Украиной продолжается, но динамика оставляет желать лучшего, пишут «Дни.ру». Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на ежедневный дайджест о спецоперации на Украине.

Россия и Украина продолжают переговоры по урегулированию конфликта. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Контакты осуществляются», — отметила Захарова, комментируя переговорный процесс с Украиной. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik. Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, Россия защищает жителей Донбасса, которые подвергались геноциду. Целями спецоперации являются демилитаризация и денацификация, отмечал он. Россия и Украина провели на фоне этого серию приговоров, но не пришли к урегулированию конфликта. Власти Украины заявляли, что согласовывают свои действия с западными партнерами. Украина ранее на встрече в Стамбуле выразила готовность отказаться от стремления возвращать Крым и Донбасс военным путем. Но затем Киев нарушил это обещание, отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, передает «Утро.ру». В конце апреля в Кремле сообщали, что обсуждение с Украиной продолжается, но динамика оставляет желать лучшего, пишут «Дни.ру».