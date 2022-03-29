Мединский: Украина отказывается от войны за Крым и Донбасс

29 марта 2022 в 17:41 Размер текста - 17 +

Крым вернулся в состав России в 2014 году Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле. «Письменные предложения от Украины предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем. Предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса», — заявил Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах. Трансляция брифинга доступна на канале «Россия-24». Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики в том же году заявили о своем желании стать независимыми от Украины. В течение восьми лет территория республик подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 22 февраля 2022 года Россия признала независимость республик Донбасса, а 24 февраля началась объявленная президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Впоследствии Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украина отказывается от стремления вернуть Крым и Донбасс военным путем. Об этом заявил помощник президента России Владимир Мединский по итогам переговоров, прошедших 29 марта в Стамбуле. «Письменные предложения от Украины предполагают отказ от стремления вернуть Крым и Севастополь военным путем. Предложения Украины по гарантиям безопасности не распространяются на территорию Крыма и Донбасса», — заявил Мединский, возглавляющий российскую делегацию на переговорах. Трансляция брифинга доступна на канале «Россия-24». Крым вошел в состав России по итогам референдума весной 2014 года. Донецкая и Луганская народные республики в том же году заявили о своем желании стать независимыми от Украины. В течение восьми лет территория республик подвергалась обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины. 22 февраля 2022 года Россия признала независимость республик Донбасса, а 24 февраля началась объявленная президентом РФ Владимиром Путиным спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины. Впоследствии Минобороны РФ представило оригиналы захваченных российскими военнослужащими секретных шифротелеграмм 4-й бригады Национальной гвардии Украины, из которых следует, что до 28 февраля войска должны были подготовиться и в марте 2022 года начать боевые действия в Донбассе. Таким образом, заявляли в Минобороны, российская спецоперация позволила спасти мирных жителей Донбасса.