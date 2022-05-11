Кремль уличил Украину во лжи о транзите газа в Европу

11 мая 2022 в 16:16 Размер текста - 17 +

РФ продолжит выполнять обязательства по газу, заявили в Кремле Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Киева о прекращении транзита российского газа в Европу через Украину. Об этом Песков сказал во время общения с журналистами. «Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Украинская сторона сообщила о форс-мажоре, но „Газпром“ заявил, что никаких объявлений и уведомлений о форс-мажоре не было», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины сообщил о прекращении транзита газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, потому что некоторые объекты ГТС находятся на территории, контролируемой РФ, передает Life . В «Газпроме» заявили, что нет причин прекращать прокачку газа через Украину. Компания поставила через Украину 72 млн кубометров газа, цитирует RT заявление «Газпрома». Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление Киева о прекращении транзита российского газа в Европу через Украину. Об этом Песков сказал во время общения с журналистами. «Россия всегда надежно выполняла и намерена выполнять свои контрактные обязательства. Украинская сторона сообщила о форс-мажоре, но „Газпром“ заявил, что никаких объявлений и уведомлений о форс-мажоре не было», — сказал Песков, передает корреспондент URA.RU. Ранее оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины сообщил о прекращении транзита газа в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Причиной стала спецоперация РФ на Украине, потому что некоторые объекты ГТС находятся на территории, контролируемой РФ, передает Life. В «Газпроме» заявили, что нет причин прекращать прокачку газа через Украину. Компания поставила через Украину 72 млн кубометров газа, цитирует RT заявление «Газпрома».