«Газпром» не видит причин прекращать транзит газа через Украину

11 мая 2022 в 00:28 Размер текста - 17 +

«Газпром» не видит препятствий для продолжения транзита газа через Украину, заявил Сергей Куприянов Фото: Анна Майорова © URA.RU «Газпром» не видит причин прекращать прокачку газа через Украину. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. «Оператор Газотранспортной системы Украины» уведомил «Газпром» о том, что украинская сторона прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщил Сергей Куприянов в telegram-канале «Газпрома». «В связи с этим „Газпром“ заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме», — добавил он. Также представитель «Газпрома» рассказал об уведомлении НАК «Нафтогаз Украины» о том, что в случае продолжения подачи газа из РФ на «Сохрановку», то объемы на точках выхода из ГТС Украины будут «соответственно уменьшены». Куприянов отметил, что «Оператор ГТСУ» предлагает перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа», что технологически невозможно и, к тому же, противоречит соглашению о взаимодействии от 30 декабря 2019 года. Ранее оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу из-за спецоперации РФ. В компании «Газпром» сообщали 4 мая, что заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, передает RT. «Газпром» поставлял газ для транзита через Украину 10 мая в штатном режиме. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан опроверг заявление украинской стороны о прекращении поставок газа в Европу. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российские войска освободили почти всю территорию ЛНР. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Чтобы не пропустить главные новости страны в майские праздники — подписывайтесь на телеграм-канал URA.RU .

«Газпром» не видит причин прекращать прокачку газа через Украину. Об этом заявил официальный представитель компании Сергей Куприянов. «Оператор Газотранспортной системы Украины» уведомил «Газпром» о том, что украинская сторона прекращает принимать газ для транзита через украинскую ГИС «Сохрановка» с 11 мая в связи с форс-мажорными обстоятельствами, сообщил Сергей Куприянов в telegram-канале «Газпрома». «В связи с этим „Газпром“ заявляет, что не получил каких-либо подтверждений обстоятельств форс-мажора, не видит никаких препятствий для продолжения работы в прежнем режиме», — добавил он. Также представитель «Газпрома» рассказал об уведомлении НАК «Нафтогаз Украины» о том, что в случае продолжения подачи газа из РФ на «Сохрановку», то объемы на точках выхода из ГТС Украины будут «соответственно уменьшены». Куприянов отметил, что «Оператор ГТСУ» предлагает перенести все объемы транзита на ГИС «Суджа», что технологически невозможно и, к тому же, противоречит соглашению о взаимодействии от 30 декабря 2019 года. Ранее оператор ГТС Украины заявил о прекращении транзита газа в Европу из-за спецоперации РФ. В компании «Газпром» сообщали 4 мая, что заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, передает RT. «Газпром» поставлял газ для транзита через Украину 10 мая в штатном режиме. Глава «Молдовагаза» Вадим Чебан опроверг заявление украинской стороны о прекращении поставок газа в Европу. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российские войска освободили почти всю территорию ЛНР.