Украина перекрыла транзит газа в Европу

Транзит газа перекрыли из-за спецоперации на Украине Фото: media.gazprom-neft.ru

Украина больше не может транспортировать газ в Европу из-за форс-мажорных обстоятельств. Об этом сообщил оператор ГТС (газотранспортной системы) Украины.

«С учетом вышеупомянутого ОГТСУ информирует, что с 07:00 11 мая 2022 прием газа в ГТС Украины в физической точке соединения „Сохрановка“ осуществляться не будет. Для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами в полном объеме и согласно условиям договора возможен временный перенос недоступных мощностей с физической точки „Сохрановка“ на физическую точку соединения „Суджа“, которая находится на контролируемой Украиной территории», — сообщается на сайте «Оператора ГТС Украины».

Ряд объектов ГТС находятся на территории, которую контролирует Россия из-за спецоперации по защите Донбасса. В том числе сообщается о Луганской области, где есть объекты ГТС. Через эту точку осуществляли транзит почти трети газа из РФ в Европу (до 32,6 млн кубометров с утки), сообщает «Федеральное агентство новостей».

В конце глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявлял о планах продолжать транзит российского газа в Европу, пишет «Национальная служба новостей». В компании «Газпром» сообщали 4 мая, что заявки на поставку российского газа через Украину выросли на 43%, передает RT. «Газпром» поставлял газ для транзита через Украину 10 мая в штатном режиме. Россия проводит на Украине спецоперацию с 24 февраля. Российские войска освободили почти всю территорию ЛНР.

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