В Госдуме заявили, что Киев утроил газовую блокаду ЕС

Украина занимается откровенным шантажом европейцев из-за газа, заявил Михаил Шеремет Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Руководство Украины, которое приняло решение запретить транзит российского газа через эту территорию с подконтрольной России точкой соединения «Сохрановка», хочет устроить газовую блокаду европейских стран. Такое заявление сделал депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

«Киевские власти, действуя в интересах США, стремятся устроить газовую блокаду европейских стран. Они занимаются откровенным шантажом европейцев. Для всех становится очевидным, что гарантий безопасности транзита газа через Украину больше нет», — отметил он в беседе с РИА «Новости».

Он уточнил, что ЕС нужно перестать рассчитывать на Украину и срочно искать новый вариант поставки газа. Одним из них может стать немецко-российский проект «Северный поток — 2», отмечает MK.RU .

10 мая стало известно о том, что Украина больше не может транспортировать газ в Европу из-за «форс-мажорных обстоятельств». Оператор газотранспортной системы Украины заявил, что для выполнения транзитных обязательств перед европейскими партнерами возможен временный перенос недоступных мощностей на точку соединения, подконтрольную Украине. По данным российской компании, причин для прекращения поставок через станцию «Сохрановка» нет, а перенос прокачки на «Суджу» невозможен из-за технических сложностей, пишет «Национальная служба новостей».

Ряд объектов ГТС находится на территории, которую контролирует Россия из-за вынужденной спецоперации, главная цель которой — защитить территории Донбасса. Однако газ на территорию европейских стран российские компании продолжают поставлять в достаточном объеме.

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