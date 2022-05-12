В Латвии снесут памятник освободителям Риги. Захарова ответила одним словом

12 мая 2022 в 15:26 Размер текста - 17 +

Памятник воинам-освободителям хотят снести (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщается на сайте Сейма. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала их вурдалаками. Сейм Латвии поддержал законопроект, который приостанавливает действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. «Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», — заявил председатель комиссии Сейма Латвии Рихардс Колс. В ответ Захарова в своем telegram-канале назвала представителей Сейма вурдалаками. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, передает телеканал 360. Глава МИД Латвии призвала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, а местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его, сообщает Пятый канал. Теперь полиция Риги полностью перекрыла доступ к памятнику. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Парламент Латвии разрешил снос памятника освободителям Риги, сообщается на сайте Сейма. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала их вурдалаками. Сейм Латвии поддержал законопроект, который приостанавливает действия двустороннего договора между Латвией и Россией о мемориальных сооружениях и памятниках. «Латвия не может и не будет обязана сохранять такие сооружения, как памятники советской оккупации», — заявил председатель комиссии Сейма Латвии Рихардс Колс. В ответ Захарова в своем telegram-канале назвала представителей Сейма вурдалаками. День Победы Латвия встретила, запретив празднование, а цветы у памятника Победы в Риге убрали бульдозером. Однако люди принесли новые букеты, а охранять мемориал вызвались волонтеры, передает телеканал 360. Глава МИД Латвии призвала снести памятник советским воинам-освободителям в Риге, а местные жители до позднего вечера дежурили возле монумента, охраняя его, сообщает Пятый канал. Теперь полиция Риги полностью перекрыла доступ к памятнику.