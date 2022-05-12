Финляндия открыла бомбоубежища с футбольными полями и кафе. Видео

12 мая 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

В убежище есть кафетерий Фото: Анна Майорова © URA.RU В Финляндии показали бомбоубежища, которые способны защитить население в случае любой угрозы, в том числе ядерного удара. Сюжет вышел в эфире телеканала CNBC. «Мы готовимся противостоять любой атаке. Наше убежище способно выдержать ядерный удар, надежно защищено от радиации или боевых отравляющих веществ», — приводит телеканал заявление представителя городской спасательной службы Хельсинки Томи Раска. На кадрах показан один из бункеров под городом Хельсинки. Внутри расположены хоккейное и футбольное поле, спортивный зал с тренажерами, кафетерий, автомобильная парковка и детская площадка. Ранее Галина Дворецкая, приехавшая в Московскую область из Рубежного, рассказала, как укрывалась в бомбоубежище на Украине. По ее словам, там не было света, а власти Украины не поставляли гуманитарную помощь, передает телеканал 360. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение, чтобы защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида и постоянных обстрелов со стороны ВСУ и националистов. Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В Финляндии показали бомбоубежища, которые способны защитить население в случае любой угрозы, в том числе ядерного удара. Сюжет вышел в эфире телеканала CNBC. «Мы готовимся противостоять любой атаке. Наше убежище способно выдержать ядерный удар, надежно защищено от радиации или боевых отравляющих веществ», — приводит телеканал заявление представителя городской спасательной службы Хельсинки Томи Раска. На кадрах показан один из бункеров под городом Хельсинки. Внутри расположены хоккейное и футбольное поле, спортивный зал с тренажерами, кафетерий, автомобильная парковка и детская площадка. Ранее Галина Дворецкая, приехавшая в Московскую область из Рубежного, рассказала, как укрывалась в бомбоубежище на Украине. По ее словам, там не было света, а власти Украины не поставляли гуманитарную помощь, передает телеканал 360. Спецоперация РФ на территории Украины началась 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин принял такое решение, чтобы защитить жителей Донбасса от восьмилетнего геноцида и постоянных обстрелов со стороны ВСУ и националистов.