В Челябинской области ввели электронные рецепты на лекарства

В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения.
«В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.
В минздраве отметили, что подобная практика уже вводится в других регионах России. В отличии от бумажного рецепта электронный нельзя забыть или потерять.
Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк. Врач на компьютере создает электронный запрос с данными о пациенте и необходимом лекарстве, отправляет его в информационную систему. Для получения препарата пациенту нужно прийти в аптеку и показать электронный рецепт с помощью приложения.
Ранее прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения.
В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения. «В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В минздраве отметили, что подобная практика уже вводится в других регионах России. В отличии от бумажного рецепта электронный нельзя забыть или потерять. Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк. Врач на компьютере создает электронный запрос с данными о пациенте и необходимом лекарстве, отправляет его в информационную систему. Для получения препарата пациенту нужно прийти в аптеку и показать электронный рецепт с помощью приложения. Ранее прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения. .