12 мая 2022

В Челябинской области ввели электронные рецепты на лекарства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Аптека, противовирусные лекарства. Челябинск, аптека, лекарства, фармацевт, противовирусные средства
Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк Фото:

В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения.

«В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В минздраве отметили, что подобная практика уже вводится в других регионах России. В отличии от бумажного рецепта электронный нельзя забыть или потерять.

Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк. Врач на компьютере создает электронный запрос с данными о пациенте и необходимом лекарстве, отправляет его в информационную систему. Для получения препарата пациенту нужно прийти в аптеку и показать электронный рецепт с помощью приложения.

Ранее прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения.

Подписывайтесь на телеграм-канал «Челябинск, который смог», будьте в курсе всех важных событий.

.

В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения. «В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства. В минздраве отметили, что подобная практика уже вводится в других регионах России. В отличии от бумажного рецепта электронный нельзя забыть или потерять. Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк. Врач на компьютере создает электронный запрос с данными о пациенте и необходимом лекарстве, отправляет его в информационную систему. Для получения препарата пациенту нужно прийти в аптеку и показать электронный рецепт с помощью приложения. Ранее прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения. .
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...