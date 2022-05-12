В Челябинской области ввели электронные рецепты на лекарства

Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области ввели электронные рецепты на льготные лекарства. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального минздрава, отметив, что для оформления цифровых рецептов будут использоваться специальные приложения.

«В Челябинской области реализован формат выдачи льготных лекарственных препаратов через электронные рецепты. После внесения изменений в нормативные документы в регионе появится возможность использовать электронные рецепты и на обычные лекарства, которые требуют отпуска по рецепту в аптеках», — заявили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В минздраве отметили, что подобная практика уже вводится в других регионах России. В отличии от бумажного рецепта электронный нельзя забыть или потерять.

Со временем электронные рецепты должны заменить привычный бумажный бланк. Врач на компьютере создает электронный запрос с данными о пациенте и необходимом лекарстве, отправляет его в информационную систему. Для получения препарата пациенту нужно прийти в аптеку и показать электронный рецепт с помощью приложения.

Ранее прокуратура города Аши в Челябинской области отстояла права ребенка-инвалида на бесплатные жизненно важные медикаменты. Ребенок не мог получить препарат, который необходим для непрерывного лечения.

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