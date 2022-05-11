«Известия»: Россия преодолела дефицит импортных лекарств

12 мая 2022 в 02:56 Размер текста - 17 +

В России нет дефицита лекарств, в том числе импортных Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности В России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных. Об этом заявил «Известиям» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доктор медицинских наук Виктор Черепов. По его словам, все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов, задержки возможны лишь из-за нарушения логистических цепочек. «У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции», — рассказал Черепов. Он также добавил, что ни один из препаратов не попал под санкции, все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов. Как утверждает вице-президент РСПП, задержки возможны лишь в случаях нарушений логистических цепочек. «Были нарушены контейнерные перевозки, фуры не могли своевременно пройти через таможню Белоруссии, Литвы, Финляндии. Сейчас поступают и медикаменты, и субстанции», — заключил он. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Кроме того, в России был утвержден перечень параллельного импорта, позволяющий ввозить в страну продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. В Росздравнадзоре ранее также заявили, что дефицита импортных лекарств в аптеках нет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

В России нет дефицита лекарств, в том числе и импортных. Об этом заявил «Известиям» исполнительный вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), доктор медицинских наук Виктор Черепов. По его словам, все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов, задержки возможны лишь из-за нарушения логистических цепочек. «У нас на сегодняшний день нет дефицита лекарств ни по одной из групп, потому что все санкционные мероприятия применяются с оговоркой после запятой: нельзя многое, кроме лекарственных препаратов, медизделий и сельхозпродукции», — рассказал Черепов. Он также добавил, что ни один из препаратов не попал под санкции, все зарубежные фирмы продолжают поставки в рамках заключенных контрактов. Как утверждает вице-президент РСПП, задержки возможны лишь в случаях нарушений логистических цепочек. «Были нарушены контейнерные перевозки, фуры не могли своевременно пройти через таможню Белоруссии, Литвы, Финляндии. Сейчас поступают и медикаменты, и субстанции», — заключил он. Иностранные производители уходят с российского рынка в рамках жестких экономических санкций, принятых Евросоюзом в ответ на спецоперацию РФ по демилитаризации и денацификации Украины. Сейчас отечественные производители активно занимаются замещением: создают аналоги лекарств, находят альтернативу зарубежным продуктовым ингредиентам, открывают производства во всех сферах промышленности. Кроме того, в России был утвержден перечень параллельного импорта, позволяющий ввозить в страну продукцию иностранных брендов через третьи страны без разрешения правообладателей. В Росздравнадзоре ранее также заявили, что дефицита импортных лекарств в аптеках нет.