Врач-диетолог назвала симптомы, говорящие о дефиците витаминов

14 мая 2022 в 05:02 Размер текста - 17 +

Постоянная усталость может говорить о нехватке витаминов группы B, D и магния Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Не проходящее чувство усталости, кровоточивость десен, медленно заживающие раны могут говорить о дефиците в организме ряда витаминов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Усталость может проявляться, например, при заболеваниях щитовидной железы, но к этому состоянию может приводить и нехватка в организме каких-то витаминов и микроэлементов. Часто это дефицит железа, витаминов группы B, иногда D, магния. При дефиците витамина С может наблюдаться частая беспричинная кровоточивость десен при чистке зубов, ломкость сосудиков, капилляров, или человек не сильно ударился, но у него появляется большой, долго не проходящий синяк или долго заживает порез. При дефиците витамина А, Е, Бета-каротина мы можем замечать изменения на коже. Она будет сухой, будет шелушиться. Также трещинки, заеды в углах рта, если это не проблема инфекционного характера, могут появляться при дефиците витаминов группы В, В1, В3», — перечислила Наталья Круглова. В беседе с URA.RU врач-терапевт, эндокринолог, диетолог, профессор Екатерина Кривцова добавила, что симптомами пограничных гиповитаминозов может стать ломкость костей, волос, ногтей. «В современное время речь может идти о пограничных гиповитаминозах. Они могут по-разному себя проявлять. Нехватка витамина D3 проявляется в ломкости костей, особенно в пожилом возрасте, отсутствие витамина С в базовом питании может быть показателем ломкости волос, ногтей, а в самом страшном варианте развитии события — цинге. Но такие состояния не фиксировались с 40-х годов 20 века в РФ», — подчеркнула она. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Не проходящее чувство усталости, кровоточивость десен, медленно заживающие раны могут говорить о дефиците в организме ряда витаминов. Об этом в беседе с URA.RU рассказала врач-диетолог, член Национальной ассоциации диетологов и нутрициологов России Наталья Круглова. «Усталость может проявляться, например, при заболеваниях щитовидной железы, но к этому состоянию может приводить и нехватка в организме каких-то витаминов и микроэлементов. Часто это дефицит железа, витаминов группы B, иногда D, магния. При дефиците витамина С может наблюдаться частая беспричинная кровоточивость десен при чистке зубов, ломкость сосудиков, капилляров, или человек не сильно ударился, но у него появляется большой, долго не проходящий синяк или долго заживает порез. При дефиците витамина А, Е, Бета-каротина мы можем замечать изменения на коже. Она будет сухой, будет шелушиться. Также трещинки, заеды в углах рта, если это не проблема инфекционного характера, могут появляться при дефиците витаминов группы В, В1, В3», — перечислила Наталья Круглова. В беседе с URA.RU врач-терапевт, эндокринолог, диетолог, профессор Екатерина Кривцова добавила, что симптомами пограничных гиповитаминозов может стать ломкость костей, волос, ногтей. «В современное время речь может идти о пограничных гиповитаминозах. Они могут по-разному себя проявлять. Нехватка витамина D3 проявляется в ломкости костей, особенно в пожилом возрасте, отсутствие витамина С в базовом питании может быть показателем ломкости волос, ногтей, а в самом страшном варианте развитии события — цинге. Но такие состояния не фиксировались с 40-х годов 20 века в РФ», — подчеркнула она.