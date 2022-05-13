Впервые о зарплатах в Росгвардии отчитались только два человека

Директор Федеральной службы войск национальной РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и руководитель департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Шевчук отчитались о доходах за 2021 год. Данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте Росгвардии.
«Виктор Золотов: общая сумма дохода за 2021 год — 6,8 млн рублей. Сергей Шевчук: 3,45 млн рублей», — такие данные приводятся на сайте.
У первого в личном пользовании числится автомобиль Мерседес Бенц G класс, а также мото-вездеход Ямаха. У второго лишь автомобиль Ниссан Икс-Tреил.
Ранее президент России Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. До этого все силовики отчитывались о доходах.
Директор Федеральной службы войск национальной РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и руководитель департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Шевчук отчитались о доходах за 2021 год. Данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте Росгвардии. «Виктор Золотов: общая сумма дохода за 2021 год — 6,8 млн рублей. Сергей Шевчук: 3,45 млн рублей», — такие данные приводятся на сайте. У первого в личном пользовании числится автомобиль Мерседес Бенц G класс, а также мото-вездеход Ямаха. У второго лишь автомобиль Ниссан Икс-Tреил. Ранее президент России Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. До этого все силовики отчитывались о доходах.