Впервые о зарплатах в Росгвардии отчитались только два человека

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Закрытие банка
Золотов и Шевчук отчитались о доходах за 2021 год, сообщается на сайте Росгвардии Фото:
новость из сюжета
Декларационная кампания

Директор Федеральной службы войск национальной РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и руководитель департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Шевчук отчитались о доходах за 2021 год. Данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте Росгвардии.

«Виктор Золотов: общая сумма дохода за 2021 год — 6,8 млн рублей. Сергей Шевчук: 3,45 млн рублей», — такие данные приводятся на сайте.

У первого в личном пользовании числится автомобиль Мерседес Бенц G класс, а также мото-вездеход Ямаха. У второго лишь автомобиль Ниссан Икс-Tреил.

Ранее президент России Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. До этого все силовики отчитывались о доходах.

Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU.

Директор Федеральной службы войск национальной РФ, главнокомандующий войсками национальной гвардии Виктор Золотов и руководитель департамента по взаимодействию со СМИ Росгвардии Сергей Шевчук отчитались о доходах за 2021 год. Данные приводятся в декларациях, опубликованных на сайте Росгвардии. «Виктор Золотов: общая сумма дохода за 2021 год — 6,8 млн рублей. Сергей Шевчук: 3,45 млн рублей», — такие данные приводятся на сайте. У первого в личном пользовании числится автомобиль Мерседес Бенц G класс, а также мото-вездеход Ямаха. У второго лишь автомобиль Ниссан Икс-Tреил. Ранее президент России Владимир Путин наделил госзащитой гражданских служащих Росгвардии, Минобороны и органов разведки. Теперь сотрудникам ряда ведомств предоставлена личная охрана, а также охрана жилья и собственности. До этого все силовики отчитывались о доходах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...