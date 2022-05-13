В ХМАО власти ответили на сообщения о прорыве подземной реки

По словам жителей, грунт проваливается из-за выхода подземных вод Фото: «ЧП в Нижневартовске», «ВКонтакте»

Администрация Нижневартовска опровергла сообщения жителей о том, что на территории квартала «Б» подземная река выходит наружу. Информация об этом опубликована на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

«На данной территории расположены многоэтажные жилые дома, а также земельные участки под перспективную жилую застройку, общественно-деловую и парковую зону. Инженерно-геологические изыскания данной территории показали отсутствие подземных рек», — сообщил замдиректора департамента строительства администрации Нижневартовска Станислав Чеботарев.

Ранее в пабликах появилась информация о том, что возле дома по адресу бульвар Рябиновый, 4 из-за подземных вод провалилась земля. По данным департамента ЖКХ администрации города, грунт просел в месте ввода коммуникаций. Причины провала выясняют специалисты. Также жители сообщили о появлении трещин на доме по ул. Ленина, 38.

Ранее URA.RU писало о том, что жители Нягани, проживающие в частном секторе на улице Романтиков, оказались отрезаны от цивилизации из-за внезапно провалившегося грунта и образовавшейся затем распутицы. Своими проблемами они поделились в социальных сетях.