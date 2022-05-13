Власти Златоуста выкупают бывший актив металлургического завода

Стоимость ДК оценивалась в 20 млн рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дворец культуры «Металлург» в Златоусте (Челябинская область) в скором времени станет муниципальным. Городские власти сообщили, что им удалось выкупить объект у предыдущего собственника.

«Предыдущим собственником дворец был выставлен на продажу. В результате открытых торгов этот лот достался именно Златоусту», — сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» глава Златоуста Максим Пекарский.

Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера за личное участие в решении вопроса с объектом, поскольку большая часть средств на покупку дворца культуры была выделена из областного бюджета. По сведениям Пекарского, в «Металлурге» после его выкупа будут проходить концерты и заниматься творческие коллективы.

ДК «Металлург» ранее принадлежал обанкротившемуся Златоустовскому металлургическому заводу (ЗМЗ). Он представляет собой единый комплекс здания с бассейном, в 2020 году его стоимость оценивалась в 20 млн рублей. Несколько лет назад ДК стал поводом для конфликта между властями Златоуста и предприятием, гасить который пришлось на уровне губернатора Челябинской области.