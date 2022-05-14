Антонов: США хотят сохранить очаг нестабильности в Европе

США извлекает выгоду из-за нестабильности в Европе, считает Анатолий Антонов Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Соединенные Штаты Америки заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе, пытаясь извлечь выгоду для себя. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов.

«США заинтересованы в сохранении очага нестабильности в Европе. Надо признать, что во многом им, кстати говоря, удались их политика и их планы», — заявил Антонов в эфире программы «Соловьев Live».

Он считает, что страны НАТО и Евросоюза объединились со всех сторон Вашингтона. Вместе они на длительное время остановят «взаимовыгодное и равноправное сотрудничество с Россией». Он добавил, что Штаты, как и во времена Первой и Второй мировых войн, «таскают каштаны из огня», пытаясь извлечь выгоду для себя.

Ранее Антонов рассказал, что сотрудникам посольства РФ в США угрожают физической расправой, спецслужбы страны подталкивают российских дипломатов на предательство.

Россия проводит специальную операцию на территории Украины с 24 февраля 2022 года. В качестве ее основных целей президент РФ Владимир Путин заявлял помощь жителям Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию страны. По словам главы государства, Украина не оставила шанса России на невмешательство, поскольку все это время под кураторством США и НАТО наращивала ядерный потенциал и разрабатывала военно-биологические программы. На фоне спецоперации страны Европы, США, Япония, Канада и ряд других государств ввели масштабные санкции против РФ, которые коснулись всей экономической отрасли страны. Однако, как сообщали российские власти, все предыдущие санкции имеют негативный эффект и для западных стран: нарушены системы расчетов и логистики, растет инфляция, разрушены кооперационные связи.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам